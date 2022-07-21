Зеленський провів засідання ставки: що відомо [ Редагувати ]
На засіданні ставки верховного головнокомандувача, що пройшло сьогодні, 21 липня, були визначені завдання для посилення позицій ЗСУ на певних напрямках. Також обговорювалися питання постачання новітніх озброєнь для українських військ.
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.
На засіданні прозвучали доповіді керівника ГУР Кирила Буданова, керівника Служби зовнішньої розвідки Олекссандра Литвиненко, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, міністра оборони Олексія Резнікова, а також голови МВС Дениса Монастирського. Безпосередньо з передової підключався генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ.
"Обговорили поточну ситуацію на передовій, довкола України, визначили завдання на деяких тактичних напрямках для посилення наших позицій. І дуже предметно опрацювали питання про постачання новітніх озброєнь у війська. Потрібно ще збільшувати інтенсивність ударів по ворогу", - сказав Зеленський.
Учасники засідання ставки погодились, що Україна має істотний потенціал для просування наших сил на фронті і для завдання окупантам нових відчутних втрат.
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