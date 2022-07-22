В Німеччині відповіли, коли підготують систему ППО "IRIS-T" для передачі в Україну [ Редагувати ]
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Система протиповітряної оборони "IRIS-T" знаходиться в Німеччині ще на стадії виробництва. Вона буде готова для передачі її в Україну наприкінці літа.
Про це повідомляє голова МЗС Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю DW.
"Наша проблема, як і у багатьох європейських держав, полягає у тому, що у запасах є не все, що потрібно Україні. Тому ми відправимо в Україну, наприклад, IRIS-T - одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони, яка нині знаходиться лише на стадії виробництві та, сподіваюся, буде готова наприкінці літа. І так, ми завжди перевіряємо, що ще можна зробити, аби підтримати Україну ще більше", - розповіла Бербок.
При цьому вона наголосила, що постачання зброї та загалом допомога Україні "це не перегони за місцем у рейтингу".
"Йдеться про спільну підтримку України з боку усієї міжнародної спільноти, країн-членів НАТО. І саме тому ми поєднуємо нашу підтримку з підтримкою, яку надають інші, тому що в деяких категоріях у нас не все є в запасі. Наприклад, разом із Нідерландами ми поставляємо гаубиці. Частково ми намагаємося отримати боєприпаси в інших країнах, бо ми не маємо потрібних", - підсумувала Бербок.
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