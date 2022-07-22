Обидва пацієнти почуваються добре і сподіваються, що хвороба не повернеться.

Вперше у Волинській обласній клінічній лікарні провели дві операції на серці, не розрізаючи грудини. Відомий кардіохірург Олександр Бабляк навчив колег робити багатосудинне коронарне шунтування за допомогою власної відпрацьованої методики. Подробиці дивіться далі у сюжеті.

Столичний кардіохірург Олександр Бабляк разом з волинськими колегами - в операційній. Готують пацієнта до операції на серці.

Олександр Бабляк, доктор медичних наук:

Проводиться доопераційна діагностика, вона називається коронарна ангіографія… На основі цього приймаємо рішення, чи ми будемо робити коронарне шунтування, чи ні. Але на відміну від стентування судин, яке можна зробити не у всіх випадках, то коронарне шунтування можна зробити у всіх випадках.

Особливістю методики є те, що практично всі операції на серці можна проводити через розрізи - менше 8 см. Для пацієнтів це вражаюча перевага мініінвазивної кардіохірургії. Адже вже за 10 днів після втручання людина повертається до нормального життя.

Олександр Бабляк, доктор медичних наук:

Суть операції коронарного шунтування полягає в тому, щоби запустити кров у ті коронарні судини, які або закриті, або звужені атеросклеротичними бляшками… Хірург нашиває додаткові шляхи кровопостачання. Це називається шунти.

Валерію було 63, коли відчув легкий біль у грудній клітці. 10 років чоловікові періодично нагадувало про себе серце. Та має після коронавірусу біль посилився, а напади стали частішими.

Валерій Мазунін, пацієнт Волинської обласної клінічної лікарні:

Кардіолог подивилася мені ЕКГ й каже: "Ви знаєте, що у вас був інфаркт?". Кажу: "Як інфаркт? Я ніякого інфаркту не відчував. Тиснуло в грудях, а інфаркту я не відчував". А вона каже: "На кардіограмі видно".

55-річний Валентин - одужує після операції. Чоловік уже крокує без сторонньої допомоги - повільно, але впевнено .

Валентин Добровольський, пацієнт Волинської обласної клінічної лікарні:

Перед тим переніс стентування 2020 року, інфаркт, гострий інфаркт міокарда був, стент стоїть. От воно й спровокувало все одне за одним.

Обидва пацієнти почуваються добре і сподіваються, що хвороба не повернеться.

Валентин Добровольський, пацієнт Волинської обласної клінічної лікарні:

Думаю, що все буде добре. Тут лікарі доклали максимум зусиль.

Щороку у Волинській обласній лікарні проводять понад 200 аорто- коронарних шунтувань, проте таких операцій потребують значно більше людей.

Олександр Дудар, директор Волинської обласної клінічної лікарні:

Потреба їх є близько 500 на мільйон населення. Відповідно, у Волинській області, маючи 840 тисяч дорослого населення, ця цифра буде в межах 400-450 тисяч оперативних втручань…

Методика Олександра Бабляка значно спрощує і роботу лікарів, і відновлення пацієнтів.