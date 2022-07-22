Нацбанк скоригував офіційний курс гривні: яких наслідків чекати українцям [ Редагувати ]
Гривня в піке, долар під 40. Нацбанк скоригував офіційний курс гривні - до майже 37-ти гривень за долар. В обмінниках іноземний курс стрибнув і того більше. Чому регулятор пішов на такий радикальний крок? І яких наслідків тепер чекати українцям? Про це - Яна Танчак.
Яна Танчак, кореспондентка:
36,6. Ні, це не температура тіла, це - офіційний курс долара. І тепер нам треба до нього звикати. Від початку війни НБУ тримав курс на рівні - 29,25. Але він - як би не хотілося - не відповідав реаліям воєнного часу. Бо на чорному ринку долар вже давно перетнув позначку у 35 гривень.
Офіційний курс долара - 36,6 - має знизити попит на валюту, тиск на резерви та стримати інфляцію. Яка, до речі, прискорююється. Нині вона 21 відсоток і це не межа.
Кирило Шевченко, глава Національного банку України:
Що буде з цінами далі. Інфляційний тиск зберігатиметься - наприкінці 2022 року темпи зростання споживчих цін за нашим прогнозом перевищуть 30 відсотків у річному вимірі. Основними чинниками і надалі лишатимуться наслідки війни та високі світові ціни насамперед на енергоносії. В таких умовах Національний банк проводитиме жорстку монетарну політику - вона дозволить утримати інфляційні очікування, збільшити інтерес до гривневих активів та знизити тиск на міжнародні резерви.
У нового офіційного курсу завдання доволі важливе: стабілізувати економіку. Нацбанк та уряд - на підтримку гривні, витрачали резерви, які швидко закінчувалися. Тож довелося вмикати друкарський верстат. А різниця між офіційним курсом і ринковим - погано впливала, зокрема, на експортерів. Тепер новий курс дасть стимул для розвитку бізнесам, які подають свої товари і послуги за кордон. І їхні гривневі надходження - зростуть. Допоможе він й НБУ та уряду. А саме - збільшить надходження до бюджету від податків з імпорту, які парламент повернув з 1-го липня. І щоб цей новий курс був стабільним - у НБУ розробили механізм.
Кирило Шевченко, глава Національного банку України:
Проведення вивадженої економічної політики, в поточних умовах воєн передбачає - зниження дефіциту бюджету за рахунок виділенні пріоритетних видатків та мобілізації доходів, поетапне зменшення дисбалансів у енергетичному секторі, заміщення емісійного фінансування бюджету ринковими залученнями, зменшення попиту на імпорт завдяки додатковому оподаткуванню.
На рівні 24 лютого тримати курс було неможливо, а відпустити гривню у вільне плавання - теж не можна. Бо підірвана війною економіка поки не здатна до саморегуляції.
Сергій Фурса, економіст:
Зараз у Нацбанку немає добрих рішень, а є погані і дуже погані. Вони зробили дуже правильний крок, але це погане рішення, тому що інфляція буде прискорюватися і так далі, але це крок, щоб запобігти макрекономічний дестабілізацій, бо якщо б вичерпалися резерви центрального банку, то далі б вже гривня могла падати неконтрольовано.
Різниця між офіційним та чорним курсом долара породила так званий картковий туризм. Такі валютні туристи просто вивозили гроші з країни.
Сергій Фурса, економіст:
Була схема, коли через різницю в курсі на чорному ринку і офіційному - банківському і офіційному - кожного дня тіточки і бабусі у великій кількості перетинали кордон з великою кількістю карточок кожен польській кордон - вони клали тут і знімали там таким чином, а вони - а) заробляли на цій різниці курсів, б) виводили гроші з країни.
Щоб гроші не вивозили з країни, Нацбанк ввів ліміти. Громадяни, як і раніше, можуть знімати за кордоном з гривневих платіжних карток 50 тисяч гривень. Однак на тиждень можна зняти лише 12 з половиною тисяч. Переказувати закордон із гривневих платіжних карток українських банків можна до 30 тисяч гривень. Раніше дозволяли 100. А ось щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном українською карткою -100 тисяч гривень.
Якщо уряд та Нацбанк від нового курсу та обмежень виграє, то хто ж програє? Підняття курсу завжди тягнуло за собою і підняття цін.
Ну що робити - інфляція, війна в країні, зрозуміло, що він піднятися повинен був.
Продаючи послуги іншим странам, не можна по нормальному курсу продати долар безнальний, а тепер можна. - Все ж подорожчає в країні, ви ж розумієте? -Ну а що поробиш – війна.
Я сподіваюсь, що гривня не впаде ще більше.
В країні війна - це цілком було ймовірно, що так станеться.
Яна Танчак, кореспондентка:
Наврядчи по закінченню війни офіційний курс знизиться. Зараз в обмінних пунктах ми бачимо долар майже по 40 гривень. Але за кілька днів чорний ринок має відійти від шоку і теж стабілізуватися, щоб валютою не спекулювали.
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