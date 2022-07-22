Зеленський провів переговори з Джонсоном [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з британським прем'єром Борисом Джонсоном.
Про це повідомляє у Twitter президент.
"Підтримую постійний зв'язок з великим другом України Борисом Джонсоном. Поговорили про нарощування обсягів підготовки українських воїнів у Британії та іншу різнобічну військову співпрацю. Отримав впевненість, що підтримка України з боку Великобританії залишається потужною і безумовною", - зазначив Зеленський.
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