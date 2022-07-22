Голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан, якого 22 липня не впустили до України та забрали закордонний паспорт, просить президента Володимира Зеленського вирішити "це непорозуміння". Відповідний допис він зробив у Facebook.

Дорогие друзья, хочу уточнить информацию. В данный момент я нахожусь на въезде в Украину пункт перехода границы Смильныця. Мне до сих пор кажется, что это какое то недоразумение или розыгрыш. У меня изъяли паспорт гражданина Украины, выдали акт. Домой в Украину меня не пускают... Хочу обратиться к президенту Украины как гаранту Конституции. Можно решить это недоразумение, которое случилось со мной на пороге нашего общего дома?

У мережу виклали відео спілкування Корбана та його адвокатів з прикордонниками.

Пізніше бізнесмен опублікував документ про вилучення паспорта для виїзду за кордон. У ньому зазначається, що закордонний паспорт Корбана є недійсним згідно з дорученням ГУ ДМС у Дніпропетровській області від 20 липня 2022 року. У документі Корбан зазначений як "особа без громадянства".

Відповідний указ президента напередодні опублікував народний депутат Сергій Власенко. Згідно з ним, українське громадянство також втратили Ігор Коломойський та Вадим Рабинович. На сайті глави держави документ не опублікований.

Нагадаємо, що Зеленський відповів на петицію про запровадження іспиту для отримання громадянства України.