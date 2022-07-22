Корбан попросив Зеленського вирішити "непорозуміння" з його громадянством (відео) [ Редагувати ]
Голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан, якого 22 липня не впустили до України та забрали закордонний паспорт, просить президента Володимира Зеленського вирішити "це непорозуміння". Відповідний допис він зробив у Facebook.
Дорогие друзья, хочу уточнить информацию. В данный момент я нахожусь на въезде в Украину пункт перехода границы Смильныця. Мне до сих пор кажется, что это какое то недоразумение или розыгрыш.
У меня изъяли паспорт гражданина Украины, выдали акт. Домой в Украину меня не пускают...
Хочу обратиться к президенту Украины как гаранту Конституции. Можно решить это недоразумение, которое случилось со мной на пороге нашего общего дома?
У мережу виклали відео спілкування Корбана та його адвокатів з прикордонниками.
Пізніше бізнесмен опублікував документ про вилучення паспорта для виїзду за кордон. У ньому зазначається, що закордонний паспорт Корбана є недійсним згідно з дорученням ГУ ДМС у Дніпропетровській області від 20 липня 2022 року. У документі Корбан зазначений як "особа без громадянства".
Відповідний указ президента напередодні опублікував народний депутат Сергій Власенко. Згідно з ним, українське громадянство також втратили Ігор Коломойський та Вадим Рабинович. На сайті глави держави документ не опублікований.
Нагадаємо, що Зеленський відповів на петицію про запровадження іспиту для отримання громадянства України.
по темі
Міністерство закордонних справ України розкритикувало указ президента Росії Володимира Путіна, який передбачає надання спрощеного порядку набуття російського громадянства для всіх українців.. Дмитро Кулеба закликав Захід терміново надати Києву важку зброю
Президент Росії Володимир Путін заявив, що "Київ не має бажання виконувати досягнуті домовленості". Про це він сказав на пресконференції за підсумками поїздки до Ірану, відповідаючи на питання про можливість зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським
У Службі безпеки України відбувається кадрова ревізія. Вирішується питання щодо звільнення 28 посадових осіб. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський
Країна-агресор росія вже давно йшла до статусу держави-терориста і до спеціального трибуналу, який точно відбудеться щодо російської агресії проти України
У неділю ввечері, 17 липня, наприкінці 144-го дня повномасштабної війни, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців