Геннадий Корбан впервые прокомментировал гибель своего сына в результате ДТП. Бизнесмен и политик на своей странице в Facebook опубликовал пост, посвященный гибели ребенка.

Самое большое испытание в жизни - бессмысленность происходящего в ней зла. Каждый из нас предназначен для вечности. И каждый ощущает это до момента пока мы не осознаем, что нет вечности в этом мире. Есть только случайность, которая то соединяет, то разлучает людей, отрывая их друг от друга. Без возможности иногда сказать пару важных слов, совершить пару важных дел или просто побыть вместе, пожить одной жизнью, быть счастливыми вместе. Тем, кто остался, не становится легче от понимания того, что ушедший уже на самом деле в настоящем мире, где нет времени, нет неопределенного завтра, нет совершенно никакой необходимости ни в чем. Остается только бесконечные красота, любовь и свобода.

Корбан поблагодарил всех за поддержку и попытку разделить с ним бремя утраты.

Напомним, 5 января возле села Новоалександровка в окрестностях Днепра 16-летние парень с девушкой, которые катались на багги, утонули в реке Мокрая Сура.

Подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Квадроцикл перевернулся и подростки утонули, несмотря на небольшую глубину.

Полиция не сообщала имен, но соцсети облетела новость, что погиб сын Геннадия Корбана - Лев Корбан.

Ранее сообщалось, что в Полтаве подросток жестоко убил прохожего. Также мы писали о том, что киевлянин "подстрелил" женщину с ребенком на руках с расстояния в 1,5 км.