У суботу зранку, 23 липня, росія завдала удару по порту Одеси крилатими ракетами типу "Калібр". Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш засудив удар. Про це повідомляє пресслужба ООН.

Він заявив, що 22 липня у Стамбулі всі сторони взяли на себе зобов’язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна.