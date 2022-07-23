Атака порту Одеси: генсек ООН засудив ракетний удар [ Редагувати ]
У суботу зранку, 23 липня, росія завдала удару по порту Одеси крилатими ракетами типу "Калібр". Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш засудив удар. Про це повідомляє пресслужба ООН.
Він заявив, що 22 липня у Стамбулі всі сторони взяли на себе зобов’язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна.
Ці продукти вкрай необхідні для вирішення глобальної продовольчої кризи та полегшення страждань мільйонів людей, які потребують допомоги, по всьому світу. Повне їх виконання російською федерацією, Україною та Туреччиною є обов’язковим.
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