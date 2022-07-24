З метою підготовки до псевдореферендуму окупанти видали наказ про створення виборчих комісій і агітують жителів Мелітополя взяти в них участь.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

Громадянам України, які допомагатимуть колаборантам в організації "референдуму", загрожує кримінальна відповідальність, від 10 до 12 років ув'язнення. За його словами, Кримінальним кодексом України за допомогу в підготовці псевдореферендуму також передбачена конфіскація майна.