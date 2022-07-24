Мер Мелітополя назвав наслідки допомоги колаборантам у підготовці "референдуму" [ Редагувати ]
Джерело: Українські новини
З метою підготовки до псевдореферендуму окупанти видали наказ про створення виборчих комісій і агітують жителів Мелітополя взяти в них участь.
Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.
Громадянам України, які допомагатимуть колаборантам в організації "референдуму", загрожує кримінальна відповідальність, від 10 до 12 років ув'язнення. За його словами, Кримінальним кодексом України за допомогу в підготовці псевдореферендуму також передбачена конфіскація майна.
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