Вночі 25 липня в Миколаєві було прозвучало не менше десяти гучних вибухів під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють Новини N.

Перші вибухи в місті були чутні близько 2:40. Повітряна тривога в Миколаєві була оголошена в 02:44 і тривала до 03:22.