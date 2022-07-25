У Миколаєві пролунала серія гучних вибухів [ Редагувати ]
Фото: вибухи у Миколаєві / РБК-Україна
Вночі 25 липня в Миколаєві було прозвучало не менше десяти гучних вибухів під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють Новини N.
Перші вибухи в місті були чутні близько 2:40. Повітряна тривога в Миколаєві була оголошена в 02:44 і тривала до 03:22.
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