У Харкові було чутно понад 20 вибухів: що відомо [ Редагувати ]
Вибухи
Джерело: Слово і Діло
Джерело: Слово і Діло
У Харкові вночі 25 липня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Повідомляється, що було чутно понад 20 ударів.
Вибухи були чутні переважно на південний схід від Харкова, частина вибухів могла пролунати за містом.
Повітряна тривога в Харкові та Харківській області тривала з 03:02 до 03:47.
по темі
Prev Next
23 липня 2022 08:20 Російські окупанти обстріляли Харків
Зафіксовані прильоти снарядів в центр міста
08 липня 2022 22:48 У Харкові знову лунають вибухи
Станом на вечір 8 липня в Харкові знову лунають гучні вибухи
07 липня 2022 20:00 Харків обстріляли з РСЗВ: швидка забрала трьох поранених
Окупанти нанесли удари по одному з районів Харкова
25 липня 2022 09:40 Обстріли Донецької області: за добу окупанти поранили 8 мирних жителів
Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області
25 липня 2022 08:50 У Миколаєві пролунала серія гучних вибухів
Вночі 25 липня в Миколаєві було прозвучало не менше десяти гучних вибухів під час повітряної тривоги