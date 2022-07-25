Німеччина передала Україні перші три зенітні самохідні установки Gepard. Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

Також ЗСУ отримали декілька тисяч боєприпасів до них. Він зазначив, що це лише частина зеніток, яку Німеччина має намір надати Україні. Всього українські військові повинні отримати 15 німецьких Gepard.

Сьогодні офіційно зайшло три перші Gepard. Це протизенітні ракетні комплекси, до яких нам передані декілька десятків тисяч набоїв. Відповідно ми очікуємо 15 Gepard. Три вже сьогодні заїхали в Україну, і вони вже в розпорядженні Збройних сил.

Також він підкреслив, що Міноборони веде переговори з партнерами для надання сучасних танків, зокрема Leopard та Abrams.