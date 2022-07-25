В Міноборони розповіли про кількість знищених російських складів ракетами HIMARS [ Редагувати ]
Завдяки ракетним системам HIMARS українські захисники вже знищили близько 50 російських складів з боєприпасами. Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону.
Також ЗСУ вдало б'ють по командних пунктах ворога.
Мова йде на півсотні об'єктів тільки там, де зберігаються боєприпаси. Що відповідно обрізає їх логістичні ланцюжки і позбавляє їх спроможності вести активні бойові дії.
За його словами, партнери та союзники задоволені ефективністю використання наданого озброєння українськими військовими. Тому вони готові продовжити військову підтримку України.
по темі
Удари української армії із застосуванням ракетних систем HIMARS, ймовірно, дозволили вбити, або поранити чотирьох заступників командира 106-ї повітряно-десантної дивізії армії росії
Збройні сили України вдарили по російському катеру П-275 типу "Раптор" з "Байрактара"
За минулу добу Збройні Сили України ліквідували 280 російських окупантів.
ЗСУ накрили вогнем в ОМОН із Сахаліну неподалік Лисичанська Луганської області
Ганна Иаляр розповіла, скільки жінок виборють мир для України