Завдяки ракетним системам HIMARS українські захисники вже знищили близько 50 російських складів з боєприпасами. Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

Також ЗСУ вдало б'ють по командних пунктах ворога.

Мова йде на півсотні об'єктів тільки там, де зберігаються боєприпаси. Що відповідно обрізає їх логістичні ланцюжки і позбавляє їх спроможності вести активні бойові дії.

За його словами, партнери та союзники задоволені ефективністю використання наданого озброєння українськими військовими. Тому вони готові продовжити військову підтримку України.