Російські літаки стратегічної авіації вдарили по Одеській області [ Редагувати ]
Російські окупанти завдали удару по Одеській області з використанням літаків стратегічної авіації.
Про це повідомляє спікер Одеської ОВА Сергій Братчук в Telegram.
Зазначається, що росія завдала ракетного удару.
"Одещина. Ракетна атака з використанням літаків стратегічної авіації. Подробиці - пзгодом", - написав Братчук.
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