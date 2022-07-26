По Миколаєву російські війська 26 липня випустили 18 ворожих ракет. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім в ефірі національного телемарафону.

Зранку у нас було 6 ракет Х-59 з літаків та 12 ракет типу С-300. Не всі вони влучили в ціль - частину збили, частина - мимо. З тих, що влучили, - частина в критичну інфраструктуру та підприємства. Зруйнували вони там три секції залізничного мосту, який не працював, Було дуже гучно, але, на щастя, без жертв.

Очільника Миколаївщини повідомив, що окупанти завдавали масованого удару по всьому півдню, зокрема, по Одещині, місту Південне (Одеський район Одеської області), селу Рибаківка (Березанський район Миколаївської області).

За словами Кіма, "військові дії ущільнюються, багато авіації працює з обох боків". ЗСУ знищують командні пункти та склади боєприпасів росіян, ті у відповідь атакують сильніше.

Нагадаємо, 26 липня російські загарбники з Чорного моря завдали по півдню України масованого ракетного удару. Президент Зеленський оприлюднив відео з наслідками обстрілу Затоки на Одещині.