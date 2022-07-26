Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з наслідками обстрілу російськими військами селища міського типу Затока в Одеській області.

Про це він повідомив у своєму Інстаграмі.

"Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили. Просто жили. Ні баз, ні військ. Просто терористам з рф захотілося постріляти", – написав Зеленський.

Він наголосив, що кожен російський загарбник відповідатиме за війну проти України. "Кожен. Кожен "освободітєль", який руйнує наше життя", – підкреслив глава держави.