Зеленський показав наслідки обстрілу Затоки на Одещині [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з наслідками обстрілу російськими військами селища міського типу Затока в Одеській області.
Про це він повідомив у своєму Інстаграмі.
"Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили. Просто жили. Ні баз, ні військ. Просто терористам з рф захотілося постріляти", – написав Зеленський.
Він наголосив, що кожен російський загарбник відповідатиме за війну проти України. "Кожен. Кожен "освободітєль", який руйнує наше життя", – підкреслив глава держави.
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