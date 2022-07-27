У ЗСУ підтвердили удари по Антонівському мосту у Херсоні [ Редагувати ]
ЗСУ вдарили по Антонівському мосту в Херсоні. Інформацію розповіла в ефірі національного телемарафону речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.
"Робота нашої артилерії настільки делікатна та ювелірна, що більше спрямована на деморалізацію війська противника. Тому удари по Антонівському мосту були. Але вони були філігранні", – сказала Гуменюк.
За її словами, наші сили тримають під вогневим контролем стратегічно важливі логістичні та транспортні шляхи.
"Вони для ворога мають критичне значення. Це не дає йому можливості маневрувати, підтягувати сили та боєприпаси. Також Гуменюк зауважила, що українська армія не руйнує інфраструктуру нашої країни, а плани ворога. Адже ми цінуємо все, що у нас є", - каже вона.
Крім того, речниця підтвердила, що ЗСУ звільнили Андріївку. Це сталося завдяки тому, що авіацією знищили опорний пункт ворога. Андріївку звільнили і закріплюються там. Так само і Лозове, де вже укріплені наші позиції.
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