Президент США Байден вилікувався від коронавірусу [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вилікувався від коронавірусу. Подякував усім за підтримку.
Про це повідомляється у Twitter-акаунті Байдена.
"Повернемося до Овального кабінету. Дякую лікарю за турботу і всім вам за підтримку", - пише президент США.
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