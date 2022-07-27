У Бахмуті з-під завалів вдалося врятувати чоловіка (відео) [ Редагувати ]
Розбираючи завали зруйнованого російськими обстрілями готелю у Бахмуті, рятувальники дістали чоловіка. Його забрала швидка.
"О 16:27 з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу будівлі готелю, рятувальниками врятовано чоловіка", - йдеться в повідомленні.
Станом на 17:00 особовим складом ДСНС Донецької області виявлено та вилучено з-під завалів тіла двох загиблих осіб, постраждало п'ять людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
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