Чехія погодилася захищати небо Словаччини: це умова для передачі Україні МіГ-29 [ Редагувати ]
З вересня 2022 року Повітряні сили Чехії захищатимуть небо Словаччини. Це було однією з умов Словаччини для передачі Україні своїх винищувачів МіГ-29. Це підтвердив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала 27 липня, повідомляє ČTK.
Розгортання чеських винищувачів Gripen обговорили на засіданні 27 липня. Обговорення закриття неба Словаччини підтвердив прем’єр Петр Фіала.
Подробиці розгортання чеських Gripen будуть вказані у спільній заяві Чехії, Словаччини та Польщі, яка також візьме участь у повітряному патрулюванні.
Вже підготовлено спільну угоду між Чехією, Словаччиною та Польщею.
У проєкті декларації йдеться, що охорона повітряного простору розпочнеться з 1 вересня поточного року та триватиме до кінця 2023 року з можливістю подальшого продовження.
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь раніше заявив, що Республіка відкрита для переговорів для надання Україні свого флоту з 11 винищувачів МіГ-29. Країна перестане їх експлуатувати з кінця серпня та розраховує, що з польські та чеські літаки закриють небо Словаччини.
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