Чемпіонат світу відбудеться без росіян і білорусів

Міжнародна федерація настільного тенісу (ITTF) усунула національні збірні Росії та Білорусії від участі у чемпіонаті світу. Про це йдеться у заяві організації.

Рішення ухвалено відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету. Цього року першість світу з настільного тенісу відбудеться у китайському Ченду з 30 вересня до 9 жовтня.

2 березня ITTF тимчасово усунула російських та білоруських гравців від участі у міжнародних турнірах. У липні виконавча рада Європейського союзу настільного тенісу (ETTU) усунула російські та білоруські клуби від участі у європейських клубних змаганнях у сезоні-2022/23.

Нагадаємо, що Естонія заборонила тенісистам з Росії та Білорусі виступати на турнірах.