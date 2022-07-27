Росію та Білорусь усунулим від участі у чемпіонаті світу з настільного тенісу [ Редагувати ]
Міжнародна федерація настільного тенісу (ITTF) усунула національні збірні Росії та Білорусії від участі у чемпіонаті світу. Про це йдеться у заяві організації.
Рішення ухвалено відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету. Цього року першість світу з настільного тенісу відбудеться у китайському Ченду з 30 вересня до 9 жовтня.
2 березня ITTF тимчасово усунула російських та білоруських гравців від участі у міжнародних турнірах. У липні виконавча рада Європейського союзу настільного тенісу (ETTU) усунула російські та білоруські клуби від участі у європейських клубних змаганнях у сезоні-2022/23.
Нагадаємо, що Естонія заборонила тенісистам з Росії та Білорусі виступати на турнірах.
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