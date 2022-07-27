Естонія заборонила тенісистам із росії та Білорусі виступати на турнірах у їхній країні [ Редагувати ]
Естонія заборонила тенісистам із росії та Білорусі виступати на турнірах у їхній країні. Відповідний лист від ITF у середині липня отримали тенісисти цих країн-агресорок. Про це передає BTU.
Міжнародна федерація тенісу (ITF) розіслала листи тенісисткам з Білорусі та росії про те, що вони не зможуть виступити на турнірі ITF W25 в естонському місті Пярну.
Цей турнір стартує 8 серпня.
Міжнародний спорт зараз жодним чином не відокремлений від політики, росія та Білорусь використовують спорт задля досягнення своїх стратегічних цілей. Цим рішенням ми надсилаємо чіткий сигнал.
Таким чином Естонія приєдналася до Латвії, а також Великої Британії щодо заборони участі росіян та білорусів у тенісних турнірах на території цієї країни. У Латвії росіянки планували виступити на турнірі в Лієпаї.
Влада Естонії забороняє грати на професійних турнірах у своїй країні представникам країни-агресора. До цього до Естонії на етап чемпіонату світу з ралі не пустили росіянина Костянтіна Александрова.
Estonia has banned Russian and Belarusian tennis players from playing in the country. Players received this email. Latvia has also banned Russians/Belarusians from competing in their tournaments. pic.twitter.com/UxZrchmqIL— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 18, 2022
по темі
Функціонери Міжнародного олімпійського комітету сумніваються у можливостях білоруських і російських спортсменів узяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що країна-агресор росія прагне скоротити постачання газу до ЄС
У росіїї підготували законопроект, згідно з яким пропонується визнати Україну нібито "терористичною державою"
Дев'ять із половиною відсотків - така нині інфляція у Великій Британії. І вона... найбільша з 1982 року. Британія не єдина країна, яка стикнулася з проблемами. Про глобальну світову економічну кризу нині говорять фактично всі експерти та посадовці.
Європейський союз засуджує рішення росії додати Грецію, Данію, Хорватію, Словаччину та Словенію до списку так званих "недружніх країн"