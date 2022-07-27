Естонія заборонила тенісистам із росії та Білорусі виступати на турнірах у їхній країні. Відповідний лист від ITF у середині липня отримали тенісисти цих країн-агресорок. Про це передає BTU.

Міжнародна федерація тенісу (ITF) розіслала листи тенісисткам з Білорусі та росії про те, що вони не зможуть виступити на турнірі ITF W25 в естонському місті Пярну.

Цей турнір стартує 8 серпня.

Міжнародний спорт зараз жодним чином не відокремлений від політики, росія та Білорусь використовують спорт задля досягнення своїх стратегічних цілей. Цим рішенням ми надсилаємо чіткий сигнал.

Таким чином Естонія приєдналася до Латвії, а також Великої Британії щодо заборони участі росіян та білорусів у тенісних турнірах на території цієї країни. У Латвії росіянки планували виступити на турнірі в Лієпаї.

Влада Естонії забороняє грати на професійних турнірах у своїй країні представникам країни-агресора. До цього до Естонії на етап чемпіонату світу з ралі не пустили росіянина Костянтіна Александрова.