Естонія заборонила тенісистам із росії та Білорусі виступати на турнірах у їхній країні. Відповідний лист від ITF у середині липня отримали тенісисти цих країн-агресорок. Про це передає BTU.

Міжнародна федерація тенісу (ITF) розіслала листи тенісисткам з Білорусі та росії про те, що вони не зможуть виступити на турнірі ITF W25 в естонському місті Пярну.

Цей турнір стартує 8 серпня.

Таким чином Естонія приєдналася до Латвії, а також Великої Британії щодо заборони участі росіян та білорусів у тенісних турнірах на території цієї країни. У Латвії росіянки планували виступити на турнірі в Лієпаї.

Влада Естонії забороняє грати на професійних турнірах у своїй країні представникам країни-агресора. До цього до Естонії на етап чемпіонату світу з ралі не пустили росіянина Костянтіна Александрова.

