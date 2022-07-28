Для російського співака Філіпа Кіркорова гроші не пахнуть. Так, виконавець виступив в анексованому Криму перед пораненими російськими військовими. Кіркоров дав концерт на півострові і назвав військових злочинців "героями".

Про приїзд співака до Криму повідомляють російські ЗМІ.

Поранених учасників так званої "операції Z" Кіркоров назвав героями, "які здійснили безцінний подвиг". Співак цинічно повідомив, що дав собі зарок зазирнути в очі бійцям.

На сцені співак каже, що військові відстоювали позиції Росії на полі бою, а зараз вони на реабілітації в Криму.

Цікаво, що Кіркоров поїхав виступати в Крим не безкоштовно. За інсайдерською інформацією в мережі йому заплатили 80 тисяч доларів.

До речі, його колишня дружина Алла Пугачова поїхала з Росії з чоловіком Максимом Галкіним після початку повномасштабної війни в Україні.