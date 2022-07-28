Зеленський підтвердив, що позбавив Корбана громадянства України [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що позбавив громадянства України керівника штабу тероборони Дніпра Геннадія Корбана громадянства України. Про це він сказав на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Наусєду у Києві.
Жодних спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес, і все відбувається постійно у межах чинного законодавства.
Нагадаємо, 22 липня Геннадій Корбан повідомив у соцмережі, що прикордонники його не впустили до України та забрали закордонний паспорт. Він попросив президента Зеленського вирішити "це непорозуміння".
Днем раніше відповідний указ президента опублікував народний депутат Сергій Власенко. Згідно з ним, українське громадянство також втратили Ігор Коломойський та Вадим Рабинович. На сайті глави держави документ не опублікований.
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