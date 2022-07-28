Президент Володимир Зеленський підтвердив, що позбавив громадянства України керівника штабу тероборони Дніпра Геннадія Корбана громадянства України. Про це він сказав на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Наусєду у Києві.

Жодних спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес, і все відбувається постійно у межах чинного законодавства.

Нагадаємо, 22 липня Геннадій Корбан повідомив у соцмережі, що прикордонники його не впустили до України та забрали закордонний паспорт. Він попросив президента Зеленського вирішити "це непорозуміння".

Днем раніше відповідний указ президента опублікував народний депутат Сергій Власенко. Згідно з ним, українське громадянство також втратили Ігор Коломойський та Вадим Рабинович. На сайті глави держави документ не опублікований.