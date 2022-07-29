"Азов" оголосив полювання на причетних до масового вбивства полонених в Оленівці (відео 18+) [ Редагувати ]
Підрозділи "Азову" оголосили полювання на всіх причетних до масового вбивства українських військовополонених в Оленівці на території окупованої Донеччини. Відповідну заяву зробив засновник полку "Азов" Андрій Білецький.
Щодо удару по колонії в Оленівці, де перебувають наші з "Азовсталі". Цієї ночі росіяни вбили частину полонених азовців.
Російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії. Бійці полку були переведені в окрему будівлю.
Була проведена пропагандистська робота - знятий людоїдський фільм про "Азовсталь". Ми збираємо інформацію про жертв і конкретних виконавців цього воєнного злочину.
Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідоме поняття офіцерської честі, а тим більше - дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни.
Росія не змогла перемогти "Азов" у чесному бою, тому намагається нас знищити віроломством.
Я, від імені Азовських підрозділів, оголошую полювання на кожного причетного до масового убивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані.
У мережі з'явилося нове відео з колонії в Оленівці Донецької області, де утримуються українські бранці.
Нагадаємо, російська пропаганда заявила про потужний обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де утримуються полонені українські військовослужбовці, в тому числі захисники "Азовсталі".
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