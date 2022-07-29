Підрозділи "Азову" оголосили полювання на всіх причетних до масового вбивства українських військовополонених в Оленівці на території окупованої Донеччини. Відповідну заяву зробив засновник полку "Азов" Андрій Білецький.

Щодо удару по колонії в Оленівці, де перебувають наші з "Азовсталі". Цієї ночі росіяни вбили частину полонених азовців.



Російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії. Бійці полку були переведені в окрему будівлю.



Була проведена пропагандистська робота - знятий людоїдський фільм про "Азовсталь". Ми збираємо інформацію про жертв і конкретних виконавців цього воєнного злочину.



Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідоме поняття офіцерської честі, а тим більше - дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни.



Росія не змогла перемогти "Азов" у чесному бою, тому намагається нас знищити віроломством.



Я, від імені Азовських підрозділів, оголошую полювання на кожного причетного до масового убивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані.