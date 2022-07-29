Росія заявила про обстріл ізолятора в Оленівці та загибель 53 українських військовополонених (відео 18+) [ Редагувати ]
Внаслідок обстрілу колонії в селі Оленівка на окупованій частині Донеччини загинуло 53 українських військовополонених, 75 поранені. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.
Пропагандисти заявляють, що нібито "ЗСУ прицільно били по бараках, де утримуються полонені українські військові", які "почали свідчити".
"Українська правда" з посиланням на джерела в розвідці повідомила, що вночі зафіксовано артилерійські удари росіян у напрямку Оленівки. Обстріл вівся з боку окупантів.
Днями українських полонених перевели до промзони, саме у цей барак, по якому 29 липня був удар.
Це був барак, у якому були бійці "Азова", їх перевели до нього за кілька днів до обстрілу, ми ще не могли зрозуміти, чому.
Нагадаємо, що внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва загинуло 5 людей, 7 поранені.
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