Зруйнована будівля і 10-метрова вирва: поліція показала наслідки обстрілу Харкова [ Редагувати ]
Фото: facebook.com
В результаті нічного ракетного удару по Харкову в одному з районів значно пошкоджено будівлю. На місці прильоту утворилася 10-метрова вирва.
Про це повідомляє и Facebook начальник Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
"Нічний приліт в Холодногірському районі Харкова. Воронка в землі, 9х10 метрів, глибиною 5,5 м.постраждалих немає. Пошкоджено будівлю. Тип ракети ще встановлюється", - повідомив він.
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