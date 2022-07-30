У ніч проти 30 липня в першому мікрорайоні Енергодара, просто перед готелем "ВП ЗАЕС", пролунало кілька вибухів, після чого сталася пожежа. Гасили її із залученням спеціальної рятувальної техніки.

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

За інформацією Орлова, у повітря злетіло три одиниці військової техніки рф, яка перегороджувала під’їзд до готелю.

Серед цивільних мешканців постраждалих немає. Але в будинках, розташованих неподалік, вибило вікна.

​​"Зараз навколо цієї нічної історії точиться багато домислів і вже на ранок вона обросла різними, подекуди фантазійними подробицями. Тому довіряємо тільки офіційним джерелам інформації та чекаємо на перевірені та достовірні подробиці щодо нічного ​​"феєрверку​​", - зазначив він.