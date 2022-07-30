Під час обстрілу росіянами Харкова спалахнула будівля училища в Слобідському районі. Про це повідомляється у Telegram мера міста Ігоря Терехова.

Ворог спрямував туди три ракети, ймовірно С-300.

По училищу випустили аж три ракети. Імовірно, С-300. Центральний корпус знищено, пожежа була велика, але наші рятувальники впоралися.

Також він повідомив, що другий "приліт" був зафіксований у районі Холодної гори, ворожа ціль впала в землю.