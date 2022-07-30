Удар ракетами по училищу Харкова : спалахнула велика пожежа [ Редагувати ]
Під час обстрілу росіянами Харкова спалахнула будівля училища в Слобідському районі. Про це повідомляється у Telegram мера міста Ігоря Терехова.
Ворог спрямував туди три ракети, ймовірно С-300.
По училищу випустили аж три ракети. Імовірно, С-300. Центральний корпус знищено, пожежа була велика, але наші рятувальники впоралися.
Також він повідомив, що другий "приліт" був зафіксований у районі Холодної гори, ворожа ціль впала в землю.
Ніхто не постраждав, нічого не зруйновано, тільки шибки у прилеглих будинках повилітали.
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