Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі про результати телефонної розмови із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

У Держдепартаменті повідомили, що Ентоні Блінкен поінформував Кулебу про бесіду з Сергієм Лавровим і наголосив, що Вашингтон незмінно підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

Кулеба написав у Twitter:

Ми домовилися про подальше зміцнення України у військовому та економічному плані та зосередилися на наступних практичних кроках, які дозволять Україні змусити російське вторгнення зазнати провалу.

I spoke with @SecBlinken who informed me on the takeaways of his call with Russian foreign minister. We agreed to further strengthen Ukraine militarily and economically and focused on the next practical steps which will allow Ukraine to force Russian invasion into failure. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 29, 2022

Блінкен і Лавров поговорили телефоном 29 липня - вперше з початку російського вторгнення в Україну. До цього вони спілкувалися 15 лютого. Під час останньої розмови глави зовнішньополітичних відомств обговорили обмін американців Пола Уілана та Брітні Грайнер і вивезення українського зерна із чорноморських портів.

Нагадаємо, що Блінкен пригрозив санкціями за анексію українських територій.