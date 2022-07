Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі про результати телефонної розмови із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

У Держдепартаменті повідомили, що Ентоні Блінкен поінформував Кулебу про бесіду з Сергієм Лавровим і наголосив, що Вашингтон незмінно підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

Кулеба написав у Twitter:

I spoke with @SecBlinken who informed me on the takeaways of his call with Russian foreign minister. We agreed to further strengthen Ukraine militarily and economically and focused on the next practical steps which will allow Ukraine to force Russian invasion into failure.