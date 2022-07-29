Блінкен пригрозив санкціями за анексію українських територій [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Сполучені Штати Америки (США) введуть нові санкції проти росії, якщо вона анексує нові українські території.
Про це повідомляє на брифінгу держсекретар США Ентоні Блінкен.
Зокрема, він розкрив деталі розмови з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим. Це був перший їх контакт з початку російського вторгнення в Україну.
"У зв'язку з недавніми заявами Кремля про плани продовжити анексію української території та слів самого Лаврова про те, що зміна демократично обраного уряду України входить в плани, я дав зрозуміти йому, що ці плани ніколи не будуть прийняті. Світ ніколи не визнає анексій. Ми введемо додаткові суттєві санкції на Росію, якщо вона реалізує ці плани", - зазначив Блінкен.
Міністерство закордонних справ росії, у свою чергу, опублікувало свій реліз за підсумками цих переговорів. Повідомляється, що Лавров виклав російські принципові підходи і підкреслив, що цілі і завдання війни проти України "будуть повністю виконані".
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