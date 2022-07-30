Компанія Motorola представила смартфон Moto G32, який вийде на ринок у 2022 році.

Новинка отримала чіп Snapdragon 680 від Qualcomm, який поєднується з 4 Гб або 6 Гб оперативної та 64 Гб або 128 Гб вбудованої пам'яті. Смартфон з 6,5-дюймовим LCD-екраном роздільною здатністю Full HD+ (2400x1080 пікселів) та частотою оновлення 90 Гц має батарею на 5000 мА•год, що підтримує швидку зарядку 30 Вт.

Moto G32 оснащена 16 Мп фронтальною камерою, а до складу потрійного основного модуля входять 50 Мп об'єктив, ширококутна 8 Мп камера та 2 Мп макрооб'єктив.

Смартфон має 3,5-мм аудіороз'єм та підтримує FM-радіо. На ринок пристрій вийде у двох версіях, з однією або двома SIM-картами, але в обох випадках смартфон підтримує картку пам'яті microSD.

Вартість Moto G32, який вийде на ринок у сірому, сріблястому та рожевому кольорах, становитиме 210 євро.

Motorola moto g32

Нагадаємо, що Motorola випустила лінійку смартфонів Edge 20.