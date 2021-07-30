Американская компания Motorola представила новую линейку смартфонов Edge 20 - Edge 20 Lite, Edge 20 и Edge 20 Pro. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Edge 20 и Edge 20 Pro получили 6,7-дюймовый OLED-экран Full HD+ (2340х1080 точек) c частотой обновления 144 Гц. Экран Edge 20 Lite отличается только более низкой - 90 Гц - частотой обновления.

Базовая модель Motorola Edge 20 Lite получила процессор MediaTek Dimensity 720, 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, аккумулятор 5000 мА·ч.

Модель Motorola Edge 20 имеет процессор Snapdragon 778G, 6 или 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, а также батарею на 4000 мА·ч.

Флагманская модель Motorola Edge 20 Pro, защищенная от пыли и влаги по стандарту IP52, оснащается процессором Snapdragon 870, 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти.

Основным отличием между моделями являются камеры. Все три модели получили фронтальную камеру 32 Мп, а также тройной основной модуль, включающий в себя 108 Мп объектив и сверхширокоугольный объектив 16 Мп, а также:

Edge 20 - телеобъектив 8 Мп;

Edge 20 Pro - перископный модуль 8 Мп и 5-кратный оптический зум;

Edge 20 Lite - телеобъектив 2 Мп.

Все смартфоны поддерживают быструю зарядку 30 Вт и работают на операционной системе Android 11. Заявлено одно обновление ОС и два года технической поддержки устройств.

Материалы корпуса Edge 20 Pro: алюминиевый каркас, стекло Gorilla Glass 5 спереди и стекло сзади. Габариты - 163х76х8 мм, 185 г.

Характеристики

В продажу все три смартфона Motorola Edge 20 поступят в августе 2021 года. Стоимость гаджетов:

Motorola Edge 20 Pro - 700 евро;

Motorola Edge 20 - 500 евро;

Motorola Edge 20 Lite - 350 евро.

Когда смартфоны Edge 20 поступят в Украину и цена не известны.

Ранее сообщалось о том, что Motorola выпустила смартфон со стилусом.