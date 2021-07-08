В Китае компания-производитель защищенных от повреждений телефонов AGM анонсировала выпуск гигантского смартфона в стиле Motorola DynaTAC 8000X. Об этом сообщает kurs.com.ua.

"Телефон-кирпич" получит стиль винтажного гаджета от Motorola и современные функции. Так, на презентационном постере от AGM гигантский кнопочный смартфон выглядит довольно увесистым, а на его экране расположены иконки приложений, таких как Tik-Tok.

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Компания из Китая удивила пользователей сети, ведь в 2021 году, когда все стремятся сделать самый тонкий и легкий смартфон, AGM пытается возродить моду на кнопочные гаджеты с внушительным весом.

Вполне ожидаемо, что "телефон-кирпич" в стиле Motorola DynaTAC 8000X получит устойчивость к падениям и станет водонепроницаемым, ведь специализация AGM - именно защищенные от повреджений смартфоны.

Компания пока не разглашает дату премьеры нового гаджета, однако уже в скором времени характеристики смартфона могут появиться на рендерах.

Ранее сообщалось, что Motorola выпустила смартфон со стилусом. Moto G Stylus 5G оснащается чипом Snapdragon 480 с поддержкой связи 5G. Также мы писали о том, что Energizer посадил толстый смартфон на "диету".

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