У Миколаєві пролунали вибухи [ Редагувати ]
Дим
Джерело: Главком
Джерело: Главком
В суботу, 30 липня, увечері в Миколаєві були чутні вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє місцеве видання "НикВести".
Більш детальних подробиць про вибухи місцева влада поки не повідомляла. Жителям міста і області необхідно пройти в укриття.
Варто зауважити, що проводити фото- і відеозйомку місця події суворо заборонено.
по темі
Prev Next
29 липня 2022 10:30 У Миколаєві після відбою повітряної тривоги пролунали вибухи: є жертви
У п'ятницю, 29 липня, у Миколаєві пролунали вибухи
16 липня 2022 07:30 У Миколаєві пролунало кілька вибухів
Вночі 16 липня російські війська завдали удару по Миколаєву
14 липня 2022 09:30 Обстріл Миколаєва: одна з ракет вдарила по готелю та ТЦ
Рано вранці 14 липня у Миколаєві прогриміли потужні вибухи, всю ніч в місті звучала сирена повітряної тривоги
12 липня 2022 07:16 У Миколаєві прозвучали потужні вибухи
Рано вранці 12 липня російські військові завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву