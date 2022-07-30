У Кабміні зробили важливу заяву про старт опалювального сезону [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Опалювальний сезон в Україні розпочнеться традиційно після 15 жовтня з урахуванням погодних умов. Про це повідомляє міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.
За його словами, початок опалювального сезону планується на середину жовтня. І на рівні уряду прийнято рішення не підвищувати тарифи на тепло. А газ для населення буде поставлятися за ціною 7 420 гривень за тисячу кубометрів.
"Верховна рада прийняла три закони, які фактично роблять можливим проходження опалювального сезону і забезпечують відшкодування різниці в тарифах. Це важливо для того, щоб ми забезпечили проходження опалювального сезону. Тобто фізично і економічно умови для цього створені", - зазначив Чернишов.
Він підкреслив, що нормативні показники температури не переглядатимуть.
"Мінімальний рівень температури, який повинен бути забезпечений, становить 18 градусів, не менше. Менше бути не може, більше так", - додав міністр.
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