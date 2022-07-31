Російська армія перекинула батальйонну тактичну групу повітрянодесантних військ до окупованого Криму для подальшого відправлення на південь України. Про це повідомив заступник голови Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Радіо Свобода.

Ми знаємо, що зараз зайшла батальйонно-тактична група повітряно-десантних військ після свого відновлення – вона зайшла до Криму і після цього висуватиметься на територію півдня України. Тож там постійний рух. Вони посилили систему протиповітряної оборони (ППО). Вони розуміють, що є загроза.

За даними розвідки, літаками до Криму доставляють ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.

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Воєнна розвідка постійно моніторить усе, що пов’язано з повітряним простором окупованих територій, півострова Криму, Чорного моря. Тому що це небезпека для нас. Перша загроза - використання тактичної армійської авіації. Постійно на Кримський півострів перевозять вантажі військового призначення. Тому транспортники у Криму - це не новина для нас, бо переміщуються ті ж ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300, С-400. Переміщуються інші військові вантажі. Переміщається особовий склад.

Нагадаємо, що близько двохсот морпіхів Чорноморського флоту РФ відмовилися повертатися на війну в Україну.