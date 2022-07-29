Російські військові готують третій окремий армійський корпус, який формують в західному військовому окрузі РФ. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Вадими Скібіцький.

За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано 8 батальйонів. Це не достатньо для РФ. Ці батальйони формувалися абияк. До їх складу набирали будь-кого. Тому для ведення бойових дій, Росія прийняла рішення формувати третій окремий армійський корпус. Зараз він проходить формування в західному військовому окрузі для того, щоб його уже як об’єднання застосовувати проти України. Вони заявили про свої плани - до середини серпня цей корпус сформувати.

За даними української розвідки, бойові підрозділи окупаційних військ РФ відчувають катастрофічну неукомплектованість офіцерськими кадрами.

Вищий командний ешелон російської армії не виконав тих завдань, які перед ним ставили в лютому та березні щодо окупації України, та був зміщений. Також відчутно неукомплектована середня командна ланка окупаційних підрозділів.

За інформацією, яку воєнна розвідка України отримує з різних джерел, зокрема і з радіоперехоплень, ми бачимо, що нестача офіцерських кадрів просто катастрофічна. Вони у своїх розмовах говорять, що в підрозділах або взагалі немає офіцерів, а якщо й є, то їх ніхто не знає й не бачить. І цю проблему ми бачимо при формуванні цього ж третього армійського корпусу та інших підрозділів, які формує росія.

Для того, щоб забезпечити наявність у підрозділах командирів нижньої ланки, росіяни вимушені давати звання молодший лейтенант сержантському складу.

Нагадаємо, що за останніми даними Генштабу, Росія вже втратила під час вторгнення 40 500 військових.