14 бойових кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ маневрують у Чорному морі поблизу кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська, серед них 6 носіїв крилатих ракет "Калібр". Вони несуть 44 крилаті ракети. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Враховуючи тяжіння ворога до сакральності і визначних дат, загроза ракетної атаки з моря є максимально високою, але це не виключає і застосування авіації і наземних ракетних комплексів. Тож, дії за сигналами повітряної тривоги мають бути оперативними і чіткими, в районах досягання інших видів озброєння також потрібна максимальна пильність і обережність.

Нагадаємо, що росіяни відмовились від "параду" Чорноморського флоту в окупованому Криму на День ВМФ 31 липня.