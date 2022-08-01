Китай запустив гіперзвукову ракету біля узбережжя Тайваню (відео) [ Редагувати ]
У понеділок, 1 серпня, стало відомо про те, що Китай запустив гіперзвукову ракету на відстані 120 кілометрів від узбережжя Тайваню. Про це повідомляється у Telegram.
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