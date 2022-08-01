Тайвань та Україна: в чому схожість та різниця?

Ситуація довкола України й Тайваню досить схожа. Адже і ми, і вони опинилися на перехресті інтересів Сходу і Заходу. І від того, хто переможе у цьому геополітичному двобої, залежатиме, яким буде світ завтра.