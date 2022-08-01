Успішна контроперація українських військових: у Зеленського назвали умови [ Редагувати ]
Фото: ukrinform
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ефективна контроперація України у війні проти росії базується на трьох головних умовах.
Про це він повідомив у Twitter.
За його словами, умовами успішної протидії російському вторгненню "є три "Д".
- Деморалізація - ліквідація ключових колаборантів на окупованих територіях.
- Дефрагментація - удари по складах, базах пального, оперативних штабах.
- Депопуляція - максимальні втрати ворога в живій силі.
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