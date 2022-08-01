"Україна отримала від США додаткові HIMARS" - Резніков [ Редагувати ]
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про те, що в Україну прибули додаткові 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS.
Про це він повідомив у Twitter.
4 додаткові HIMARS прибули в Україну. Я вдячний президенту США Джо Байдену, міністру оборони США Ллойду Остіну та громадянам Штатів за зміцнення української армії. Ми довели, що ми вмілі оператори цієї зброї. Звук залпу HIMARS став головним хітом цього літа на передовій!
по темі
Російські окупанти не знищили жодної високомобільної ракетної артилерійської системи HIMARS, які США передали Україні. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає пресслужба Міністерства оборони США
Білий дім цього тижня має оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме ракетні системи залпового вогню HIMARS і боєприпаси для артилерії. Про це заявив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі
Конгрес США веде розробку критеріїв щодо визнання росії державою, яка спонсорує тероризм
Україна зможе повернути території, захоплені російськими окупантами під час війни
Сполучені Штати Америки (США) на даний момент не мають достатньо розвідувальних даних про удар по українських полонених в Оленівці (Донецька область)