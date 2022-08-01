російські військові вистрілили протитанковою керованою ракетою в евакуаційний автобус в Херсонській області. В результаті загинули дві особи.

Про це повідомляє в Telegram начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Сьогодні орки скоїли ще один військовий злочин. З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довге з ПТКР окупанти впритул розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинули", - зазначив він.

За його словами, п'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу - трьох чоловіків і двох жінок, всі цивільні. Двоє з них у важкому стані з опіковим шоком, їм надається медична допомога.