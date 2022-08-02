Удар по штабу чорноморського флоту росії в Севастополі в День вмф є черговою невдачею чорноморського флоту в п'ятимісячній війні проти України. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

В її ході у квітні 2022 року був втрачений флагман, крейсер "москва".

Після повідомлень про скасування парадів малоймовірно, що чорноморський флот зможе проводити гучні публічні заходи паралельно з діями воєнного часу.

Як наголошується у зведенні, вантажне судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне вийшло з українського порту Одеса на Чорному морі 1 серпня і попрямувало в порт Тріполі в Лівані з 26 000 тонн українського зерна.