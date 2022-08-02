"Чорноморський флот росії вже не здатний проводити паради" - британська розвідка [ Редагувати ]
Удар по штабу чорноморського флоту росії в Севастополі в День вмф є черговою невдачею чорноморського флоту в п'ятимісячній війні проти України. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
В її ході у квітні 2022 року був втрачений флагман, крейсер "москва".
Після повідомлень про скасування парадів малоймовірно, що чорноморський флот зможе проводити гучні публічні заходи паралельно з діями воєнного часу.
Як наголошується у зведенні, вантажне судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне вийшло з українського порту Одеса на Чорному морі 1 серпня і попрямувало в порт Тріполі в Лівані з 26 000 тонн українського зерна.
Це перше відвантаження зерна з українського порту з початку вторгнення, що стало можливим завдяки угоді про транзитний коридор для експорту зерна між Україною, Туреччиною, ООН і росією від 22 липня.
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