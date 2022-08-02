"Перетворити ніч на день": Резніков подякував за нову допомогу від США [ Редагувати ]
Мініоборони подякувало США за надання Україні нового пакету допомоги у сфері безпеки. Про це повідомляється у Twitter міністра оборони Олексія Резнікова.
Його сума становить 550 млн доларів.
Новий пакет військової допомоги від США - це ще одна інвестиція в безпеку східного флангу НАТО та підтримку демократії в ЄС. Наші артилеристи готові перетворити ніч на день, щоб вигнати російських загарбників з України! Дякую президенту США Джо Байдену та міністру оборони США Ллойду Остіну за ваше лідерство і всьому американському народу!
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