14 прильотів: окупанти обстріляли прикордоння Сумської області [ Редагувати ]
У вівторок вранці, 2 серпня, окупанти завдали мінометного удару по трьох громадах у Сумській області. Про це повідомляється у Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Всього було зафіксовано 14 прильотів.
Ніч у Сумській області була тихою. А ранок знову почався з мінометних обстрілів. Тричі за ранок росіяни відкрили вогонь по Есманській, Середино-Будській та Юнаківській громадах. Всі обстріли почалися близько сьомої ранку. Всього 14 прильотів.
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