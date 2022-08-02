35% росіян вважають, що Сонце обертається навколо Землі. За останні 15 років цей показник зріс на 7%. Про те, що Земля обертається довкола Сонця, знають 61% респондентів. Про це свідчить опитування ВЦИОМ (Всеросійського центра вивчення громадської думки).

Опитування проводилось 9 липня. У ньому брали участь 1600 росіян віком від 18 років. Похибка із ймовірністю 95% не перевищує 2,5%.

На питання про те, чи Земля робить повний оборот навколо Сонця за місяць, негативно відповіли 69% опитаних, позитивно - 12%. Ще 19% вагалися з відповіддю.

Більшість опитаних (85%) знають, що радіоактивне молоко не стане безпечним від кип'ятіння. Помилкової думки дотримуються 7% респондентів.

21% опитаних переконані, що перші люди жили на Землі разом із динозаврами. Про те, що це не так сказали 66% учасників опитування.

З твердженням, що продукти з ГМО викликають рак, погодилися 44%. Іншої думки дотримуються 35%. Ще 21% не змогли відповісти.

Як уточнює ВЦИОМ, невисокий рівень грамотності показують росіяни старшого віку (33%), любителі дивитись телевізор (43%), мешканці сіл (32%) та респонденти з освітою на рівні середнього та нижче (31-55%).

До групи з високим рівнем наукової грамотності найчастіше потрапляє молодь (61%), активні користувачі інтернету (49%), люди з вищою освітою (45%), жителі Москви та Санкт-Петербурга (51%), а також Північно-Західного федерального округу (45%).