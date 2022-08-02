Третина росіян не знають, що Земля обертається навколо Сонця - ВЦИОМ [ Редагувати ]
35% росіян вважають, що Сонце обертається навколо Землі. За останні 15 років цей показник зріс на 7%. Про те, що Земля обертається довкола Сонця, знають 61% респондентів. Про це свідчить опитування ВЦИОМ (Всеросійського центра вивчення громадської думки).
Опитування проводилось 9 липня. У ньому брали участь 1600 росіян віком від 18 років. Похибка із ймовірністю 95% не перевищує 2,5%.
На питання про те, чи Земля робить повний оборот навколо Сонця за місяць, негативно відповіли 69% опитаних, позитивно - 12%. Ще 19% вагалися з відповіддю.
Більшість опитаних (85%) знають, що радіоактивне молоко не стане безпечним від кип'ятіння. Помилкової думки дотримуються 7% респондентів.
21% опитаних переконані, що перші люди жили на Землі разом із динозаврами. Про те, що це не так сказали 66% учасників опитування.
З твердженням, що продукти з ГМО викликають рак, погодилися 44%. Іншої думки дотримуються 35%. Ще 21% не змогли відповісти.
Як уточнює ВЦИОМ, невисокий рівень грамотності показують росіяни старшого віку (33%), любителі дивитись телевізор (43%), мешканці сіл (32%) та респонденти з освітою на рівні середнього та нижче (31-55%).
До групи з високим рівнем наукової грамотності найчастіше потрапляє молодь (61%), активні користувачі інтернету (49%), люди з вищою освітою (45%), жителі Москви та Санкт-Петербурга (51%), а також Північно-Західного федерального округу (45%).
по темі
Удар по штабу чорноморського флоту росії в Севастополі в День вмф є черговою невдачею чорноморського флоту в п'ятимісячній війні проти України
Російські окупанти готові передати Україні тіла загиблих в Оленівці (Донецька область) військовополонених
Для порятунку юних українців, створили державний портал "Діти війни". Це інформаційна платформа, що допомагатиме батькам та правоохоронцям збирати інформацію та розшукати дітей. Докладніше - Олена Логінова.
Нідерландська компанія Ekaterra, яка володіє чайними брендами Lipton, Saito і Brooke Bond, оголосила про вихід з російського ринку. Співробітникам підприємства у Санкт-Петербурзі, де вироблявся чай, оголосили про ліквідацію виробництва та скорочення персоналу
Сенат таку ідею підтримав, про це багато говорили. І зараз головні баталії - у Палаті представників. За ними спостерігає наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко, від нього - і дізнаємося всі подробиці.
Її жителі обурені тим, що росіяни вільно приїздять на відпочинок та шопінг до ЄС у той час, як кремль продовжує вбивати українців. Та чи всі розділяють таку думку? І хто може замінити гостей з країни-агресора у Європі? Розповість Ольга Жидецька.