2 серпня у Будинку європейського футболу в Ньйоні (Швейцарія) відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. Свого потенційного суперника дізналося київське "Динамо", яке ще має зіграти матчі третього етапу кваліфікації ЛЧ проти австрійського "Штурма" (3 серпня - у польській Лодзі та 9 серпня - у Граці).

У разі успішної гри проти австрійців підопічні Мірчі Луческу гратимуть за путівку до групового турніру з переможцем протистояння "Бенфіка" (Португалія) - "Мідтьюлланд" (Данія). Ці команди вперше зустрінуться 16 чи 17 серпня у Лодзі.

Іншу пару на "Шляху представників ліг" сформують "Юніон Сент-Жіллуаз" (Бельгія) / "Рейнджерс" (Шотландія) - "Монако" (Франція) / ПСВ "Ейндховен" (Нідерланди).

У раунді плей-оф відбору Ліги чемпіонів на "Шляху чемпіонів" також зіграють:

"Карабах" (Азербайджан) / "Ференцварош" (Угорщина) - "Шериф" (Молдова) / "Вікторія" (Чехія) ;

; "Буде-Глімт" (Норвегія) / "Жальгіріс" (Литва) - "Лудогорець" (Болгарія) / "Динамо" (Загреб, Хорватія) ;

; "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) / "Аполлон" (Кіпр) - "Црвена Звезда" (Сербія) / "Пюнік" (Вірменія) ;

; "Копенгаген" (Данія) - "Трабзонспор" (Туреччина).

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до групового турніру Ліги чемпіонів, а команди, які програли, продовжать виступ на груповому етапі Ліги Європи.

Нагадаємо, що "Динамо" перемогло "Фенербахче" і вийшло у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів