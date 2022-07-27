"Динамо" перемогло "Фенербахче" і вийшло у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів [ Редагувати ]
ФК "Динамо" (Київ) у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів перемогло стамбульський "Фенербахче". Матч завершися із рахунком 2:1 на користь киян.
На 57-й хвилині "Динамо" відкрило рахунок: простріл Томаша Кенджори замкнув Віталій Буяльський.
На 89-й хвилині Аттіла Салаї після подачі з кутового головою потужно пробив по воротам, зрівнявши рахунок.
90 хвилин основного часу не визначили переможця, тому знадобився овертайм.
На 114-й хвилині матчу Костянтин Вівчаренко прострілив на Олександра Караваєва і той переправив м'яч у ворота турок, що забезпечило перемогу команді з України і вихід до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, що фанати київського "Динамо" випустили відеоролик, у якому розповіли, що таке рашизм.
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