ФК "Динамо" (Київ) у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів перемогло стамбульський "Фенербахче". Матч завершися із рахунком 2:1 на користь киян.

На 57-й хвилині "Динамо" відкрило рахунок: простріл Томаша Кенджори замкнув Віталій Буяльський.

На 89-й хвилині Аттіла Салаї після подачі з кутового головою потужно пробив по воротам, зрівнявши рахунок.

90 хвилин основного часу не визначили переможця, тому знадобився овертайм.

На 114-й хвилині матчу Костянтин Вівчаренко прострілив на Олександра Караваєва і той переправив м'яч у ворота турок, що забезпечило перемогу команді з України і вихід до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що фанати київського "Динамо" випустили відеоролик, у якому розповіли, що таке рашизм.