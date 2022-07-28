УЄФА розпочала розслідування через скандування "Путін"! на матчі київського "Динамо" у Стамбулі (відео) [ Редагувати ]
Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосила про початок дисциплінарного розслідування через поведінку вболівальників турецького "Фенербахче" на матчі з київським "Динамо".
Ввечері 27 липня у Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" під час матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів турки почали скандувати "Ла-ла-ла, Володимир Путін!", коли на 57-й хвилині півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський відкрив рахунок.
Київське "Динамо" виграло цю зустріч у додатковий час з рахунком 2:1 та пройшло до наступного раунду Ліги чемпіонів.
Через вигуки турецьких фанатів головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу не прийшов на післяматчеву прес-конференцію.
Після матчу турецькі фанати влаштували флешмоб в Instagram, публікуючи російські прапори та пости на підтримку Путіна. Щоправда, зробили це на обліковому записі московського, а не київського "Динамо".
Нагадаємо, що фанати київського "Динамо" випустили відеоролик, у якому розповіли, що таке рашизм.
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